Üye Girişi
Haberler

Aydın'da nadir bulunan Agave bitkisine zarar verenlere yüksek para cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Söke ilçesinde Türkiye'de nadir bulunan ve 60 ila 100 yıl arasında sadece bir kere çiçek açan Agave bitkisine rastlanırken, 2872 Sayılı Çevre Kanunun 20. Madde gereğince koparılması ya da zarar verilmesi yasak olan bitkiye zarar verildiği takdirde 387 bin 142 TL para cezası uygulanıyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Söke ilçesinde Türkiye'de nadir bulunan ve 60 ila 100 yıl arasında sadece bir kere çiçek açan Agave bitkisine rastlanırken, 2872 Sayılı Çevre Kanunun 20. Madde gereğince koparılması ya da zarar verilmesi yasak olan bitkiye zarar verildiği takdirde 387 bin 142 TL para cezası uygulanıyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca endemik bitki türlerinden olan ve Aydın ilinde sadece Söke ilçesi Doğanbey Eski Rum köyünde olan, Türkiye'de nadir bulunan Agave bitkisi icra edilen faaliyet esnasında Didim Akbük ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde 'Agave' bitki türüne rastlandı. Jandarma ekipleri bitkinin koruma altına alınması için Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Biyolojik çeşitliliğin devamını sağlamak, gelecek nesillere biyolojik açıdan zengin bir doğa bırakabilmek için çevrede bulunan vatandaşlara Çevre Kanunu kapsamında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Agave bitkisi

Agave bitkisi Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ender bir bitkidir. Bitkinin ortalama 60 ila 100 sene arasında sadece bir kere çiçek açtığı belirtiliyor. 2872 Sayılı Çevre Kanunun 20. Madde gereğince koparılması ya da zarar verilmesi yasak olan 'Agave Bitkisi'ne zarar verildiği takdirde 387 bin 142 TL para cezası uygulanıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Türkiye 3-sayfa Söke Hayvanlar Çevre Ceza Doğa Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ankara su kesintisi hangi ilçelerde olacak? ASKİ su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos Ankara su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Masterchef 28 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? Yurt başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 27 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım katılıyor? Resmi Gazete bugün (28 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Mehmet Cengiz kimdir? Mehmet Cengiz kaç yaşında, nereli? Cengiz Holding'in sahibi kim? Narin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Narin nerede? Narin kaç gündür kayıp? Öğretmen mülakat sonuçları neden açıklanmıyor? Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Ağustos bugün açıklanır mı? GELİNİM MUTFAKTA 28 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? HAMSTER KOMBAT 28 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 28 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Galatasaray elendi mi? Galatasaray- Young Boys maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Young Boys maç özeti! 28-29 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi 28-29 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Alanya, Kepez, Muratpaşa elektrik kesintisi 28-29 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Nurdağı, Şahinbey elektrik kesintisi listesi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28-29 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Salihli, Yunusemre elektrik kesintisi
title