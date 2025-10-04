Haberler

Aydın'da Müteahhitlik Firması Kurşunlandı

Aydın'da Müteahhitlik Firması Kurşunlandı
Aydın'ın Köşk ilçesinde bir müteahhitlik firmasına ait işyeri, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olayda can kaybı yaşanmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir müteahhitlik firmasına ait iş yeri, kimliği belirsiz kişiler tarafından gece yarısı kurşunlandı.

Olay, Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi Ulus Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde silah sesleriyle uyanan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahallede bulunan bir müteahhitlik firmasının camlarının kurşunlandığını tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, işyeri ve çevresinde detaylı inceleme başlattı. Olayda can kaybı yaşanmazken, işyerinde maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tespit eedilmesine yönelik de çalışma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
