Aydın'da Motosikletli Kaza: Yolcu Kapısına Çarparak Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde önündeki aracı geçmek isteyen motosikletli aracın yolcu kapısının aniden açılması sonucu yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı ile Hastane Caddesi kesişiminde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A. idaresindeki 09 VA 214 plakalı otomobil yol ayrımında durdu. Aynı yönde ilerleyen 09 ASP 200 plakalı motosiklet sürücüsü H.Ç. ise duraksayan otomobilin yanından geçmek isterken bir anda açılan yolcu kapısına çarparak bacağından yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN