Aydın'da motosikletle çarpışan otomobil karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletle çarpışarak karşı şeride geçen otomobil, karşıdan gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Çine ilçesi Ziraat Odası Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın'dan Muğla istikametinde seyir halinde olan 34 NU 2018 otomobil, plakasız motosiklet ile çarpıştı. Savrularak karşı şeride geçen otomobil, o esnada Aydın istikametindeki 09 AGZ 635 plakalı başka bir otomobille çarpıştı. Yoldan çıkan 2 otomobil de yol kenarındaki kaldırıma çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 09 AGZ 635 plakalı araçta sıkışan sürücüyü, kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgiye ulaşılamazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN