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Aydın'da Motosikletin Yayaya Çarpması Sonucu İki Yaralı

Aydın'da Motosikletin Yayaya Çarpması Sonucu İki Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Olayda motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.M. idaresindeki 09 RB 336 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.C.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ve motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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