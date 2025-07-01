Aydın'da Motosiklet Yangını, Su Bidonlarıyla Söndürüldü

Aydın'da Motosiklet Yangını, Su Bidonlarıyla Söndürüldü
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Aydın'ın Çine ilçesinde bir motosikletin alev almasının ardından yol kenarında başlayan yangın, çevredeki vatandaşların su bidonlarıyla müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangının önlenmesinde su bidonlarının önemi vurgulandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen kaza sonrasında alev alan motosiklet sebebiyle yol kenarında başlayan yangın, yol kenarlarına bırakılan su bidonları sayesinde büyümeden söndürüldü.

Olay, Çine ilçesi Söğütçük Mahallesi Yatağan Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol üzerinde yaşanan kaza sonrasında, yol kenarına savrulan motosiklet bir anda alev aldı. Motosikletten yükselen alevler yol kenarındaki kuru otları tutuşturdu. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdikten sonra, orman yangınlarına müdahale edilebilmesi amacıyla yol kenarlarına bırakılan su bidonları ile alevlere müdahale etti. Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yol kenarlarına bırakılan su bidonları sayesinde yangının ilerlemesinin önüne geçilirken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Soğutma çalışmalarının ardından motosiklet kullanılamaz hale gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bırakılan su bidonlarının önemine dikkat çekildi

Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle muhtemel bir orman yangınının da önüne geçilirken, vatandaşlar yol kenarlarına bırakılan su bidonlarının işlevsel olduğunu belirterek il genelindeki belirli noktalara bırakılan su bidonları uygulamasının önemi olduğuna dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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