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Aydın'da Motosiklet Yangını Paniğe Neden Oldu

Aydın'da Motosiklet Yangını Paniğe Neden Oldu
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Söke ilçesinde bir motosikletin alev alması çevrede paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını söndürdü. Olayda yaralanma yaşanmazken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Söke ilçesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bir motosiklette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldığı öğrenilirken, olay sırasında çevrede bulunanlar kısa süreli panik yaşadı. Motosikletin kullanılamaz hale geldiği yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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