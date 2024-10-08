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Aydın'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Kadın Sürücü Yaralandı

Aydın'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Kadın Sürücü Yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, kask takmayan kadın motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı ve yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması onucu meydana gelen kazada, kask takmadığı öğrenilen kadın motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Orta Mahalle 220 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Z.Ü. idaresindeki 09 AIR 198 plakalı motosiklet, 09 SU 142 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kadın sürücü yola savruldu. Kaskının takılı olmadığı öğrenilen kadın sürücü, kafasını yere çarparak baygınlık geçirdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Otomobil Efeler Kaza

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