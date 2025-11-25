Aydın'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enstitü Caddesi üzerinden bulvara çıkan H.G. idaresindeki 34 CLA 254 plakalı otomobil ile Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan H.T. idaresindeki 09 AJZ 358 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansa Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN