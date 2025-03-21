İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti

Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis göstericilere müdahale etti
İmamoğlu'ndan 'Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?' sorusuna tek cümlelik yanıt

"Etkin pişmanlık" sorusuna İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
CHP lideri Özgür Özel, bir kez daha Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslendi

CHP lideri Özgür Özel, bir kez daha Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslendi

Aydın'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Aydın'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 APP 583 plakalı otomobil, 1666 Sokak'a dönüş yapmak istediği esnada karşı istikametten gelen 33 CYH 56 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmada motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title