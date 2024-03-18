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Aydın'da Motosiklet Sürücüsü Hafriyat Kamyonunun Altında Kaldı

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Aydın Efeler ilçesinde Yedieylül Mahallesi Batı Aydın Bulvarı üzerinde bir motosiklet sürücüsü hafriyat kamyonunun altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekipler zamana karşı yarışıyor.

Aydın Efeler ilçe merkezi Yedieylül Mahallesi Batı Aydın Bulvarı üzerinde bir motosiklet sürücüsü hafriyat kamyonun altında kaldı.

Kamyonun altında sıkışan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Adeta can pazarının yaşandığı bölgede ekipler zamana karşı yarışıyor. Bu arada polis ekipleri de bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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