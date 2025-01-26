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Aydın'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde seyir halindeki otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mithat Bayan olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma soruşturma başlattı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde seyir halindeyken otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, İncirliova-Koçarlı karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle, karayolunda ilerleyen Mithat Bayan idaresindeki motosiklete, 09 KA191 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet karşı şeride savruldu. Talihsiz motosiklet sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mithat Bayan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya karışan otomobil ve motosiklet, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Bayan'ın ise İncirliova'nın Yazıdere Mahalle Muhtarı azası olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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