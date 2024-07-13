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Aydın'da motosiklet kazasında genç hayatını kaybetti

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hastanede tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunan Günay, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Günay'ın ailesi ve tüm sevenleri yasa boğuldu.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Salavatlı Mahallesi'nde 11 Temmuz Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akaryakıt istasyonundan yola çıkan A.Y. yönetimindeki otomobil ile yolda ilerleyen Batuhan Günay (23) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Günay, asfalta kafasını vurarak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Günay'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunan Günay, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Günay'ın ailesi ve tüm sevenleri yasa boğuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultanhisar Motosiklet trafik Aydın Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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