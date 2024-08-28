Aydın'da motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.45'te Kamışlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G. isimli şahıs motosikleti ile seyir halindeyken karşı istikametten gelen Metin Tulumbacı (28) idaresindeki 09 AAR 726 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan her iki motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücülerinden Tulumbacı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN