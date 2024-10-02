Aydın'da Motosiklet Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın-Denizli karayolunda ilerleyen bir motosiklet, kontrolsüz bir şekilde ana yola çıkan S.B isimli kadının kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Motosikletler üzerinde bulunan S.B, M.A ve Z.A çarpmanın etkisi ile yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Oğlunun kaza yaptığını gören baba göz yaşlarını tutamadı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN