Aydın'da motosiklet kazası: Yolcu konumundaki kadın yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken devrilen motosiklette yolcu konumundaki kadın yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AAU 488 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosiklet üzerinde yolcu konumunda bulunan ve yola savrulan kadın yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN