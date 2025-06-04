Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü A.D. yaralandı. Kavşaktaki refüje çarpan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kavşak içindeki refüje çarpıp savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Girne Mahallesi Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 ALV 905 plakalı motosikletin sürücüsü A.D., kavşağa geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletinin hakimiyetinin kaybolması sonucu kavşak içindeki refüje çarparak yolun karşısına savruldu. Kazada sürücü A.D. yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığı netlik kazanmazken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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