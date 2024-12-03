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Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet sürücüsü, yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı ve halk otobüsü ile çarpışarak yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yola çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kıran motosiklet sürücüsü, halk otobüsü ile çarpışarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Selman E. idaresindeki 09 ALZ 778 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarında ilerlerken bir anda kendisini yola atan yaya ve önündeki motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca halk otobüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yola savruldu. Başında kask bulunan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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