Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Uçurumdan Kurtarıldı

Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Uçurumdan Kurtarıldı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin virajı alamayıp uçurumdan yuvarlanması sonucu yaralanan sürücü, ekiplerin kurtarma çalışmalarıyla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün bilinçli olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde virajı alamayan motosikletin uçurma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ekiplerin müdahalesi ile uçurumdan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Efeler ilçesi Horozköy Mahallesi Sapçı Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Demir (34) idaresindeki 09 FZ 971 plakalı motosikletin, yokuş aşağı indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle gidon hakimiyeti kayboldu. Virajı alamayan motosiklet sürücüsü, uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralının kurtarılması için çalışma başlattı. Uçurumda yaralı halde bulunan sürücü halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü Demir, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilincinin açık olduğu öğrenilen yaralının hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmazken, yapılan incelemede sürücünün AK Parti eski İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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