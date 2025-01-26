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Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Otomobil Sürücüsü Tutuklandı

Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Otomobil Sürücüsü Tutuklandı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.M. tutuklandı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde seyir halindeyken otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.M. tutuklandı.

Kaza, İncirliova-Koçarlı karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle, karayolunda ilerleyen Mithat Bayan idaresindeki motosiklete, M.M. idaresindeki 09 KA191 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet karşı şeride savruldu. Talihsiz motosiklet sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mithat Bayan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.M. gözaltına alındı. Kazaya karışan otomobil ve motosiklet, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Bayan'ın ise İncirliova'nın Yazıdere Mahalle Muhtarı azası olduğu öğrenildi.

Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.M. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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