Aydın'da Motosiklet Kazası: Şahıs Jandarma Tarafından Kurtarıldı
Aydın'ın Söke ilçesinde motosikleti ile sulama kanalına düşen bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayın ardından şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde motosikleti ile sulama kanalına düşen şahsı jandarma ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde devriye esnasında Y.Y (73) isimli vatandaşın motosiklet ile sulama kanalına düştüğü fark edildi. Boğulma riski bulunan vatandaş kanaldan çıkarılarak tedavi amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi. - AYDIN