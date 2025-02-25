Aydın'da Motosiklet Kazası: Genç Kız Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza motosiklet çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Efeler ilçesi Doğugazi bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, refüjden karşıya geçmeye çalışan yayalar, trafiği kontrol edip karşıya sırayla geçmeye çalıştı. Bir otomobil durup genç kızın yolun karşısına geçmesini bekledi. Karşıya geçmeye çalışan yaya T.K'ya, otomobilin sağından hızla geçen H.E idaresindeki 09 AOD 657 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile genç kız T.K, sürücü H.E ve motosiklet metrelerce sürüklendi. Genç kızın arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar, yardımına koştu.

O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan genç kız ve sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN