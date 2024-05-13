Aydın'da motosiklet kazası: Genç hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde motosikleti ile kasisten geçtiği esnada dengesini kaybederek savrulan ve okul duvarına çarpan 18 yaşındaki Arda Akçetin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Kuyucak ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Arda Akçetin, motosikletiyle seyir halindeyken yolda bulunan kasisten geçtiği esnada motosikletinin dengesini kaybetti. Yola savrulan genç, okul duvarına çarparak, kanlar içinde yere yığıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kazada ağır yaralanan genci ambulansla Kuyucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Daha sonra Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Akçetin, burada yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Arda, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gencin ani ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN