Aydın'da Motosiklet Kazası: 1 Ölüm, 1 Tutuklama

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, 4 Ekim Cumartesi günü Meşrutiyet Mahallesi Gençlik Caddesi ile Meşrutiyet Bulvarı kesişiminde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Güdücü (55) idaresindeki 09 PP 595 plakalı motosiklet ile E.Ü. yönetimindeki 09 AID 841 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Cengiz Güdücü ve yolcu konumundaki eşi H.G. yaralandı. Otomobil sürücüsü E.Ü. ise bölgeden hızla uzaklaştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Cengiz Güdücü doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Güdücü'nün ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Otomobil sürücüsü tutuklandı

Kazanın ardından bölgeden uzaklaşan otomobil sürücüsü E.Ü. ise polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN