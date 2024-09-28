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Aydın'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Aydın'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü
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Aydın'ın Çine ilçesinde gidon hakimiyetini kaybeden bir motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 48 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesinde sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybettiği motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-Muğla karayolu üzeri Söğütçük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla istikametine seyir halindeki Abdullah Yeşilyiş (48) idaresindeki 35 BPN 485 plakalı motosiklet, sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampol devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yeşilyiş'in cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırılırken, ölüm haberini ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Yaşam Kaza Çine

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