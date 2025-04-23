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Aydın'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 24 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, bir yolcu yaralandı. Kazanın, yağışla kayganlaşan yolda bariyere çarpma sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir motosikletin yapmış olduğu kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İncirliova ilçesinden Germencik ilçesi istikametine seyir halinde Bayram Güngör(24) idaresindeki 09 ANM 228 plakalı hız motosikleti, henüz bilinmeyen bir nedenle yağışla birlikte kayganlaşan yolda bariyere çarptı. Motosiklet sürücüsü Bayram Güngör ve yolcu konumunda bulunan P.C.S, çarpmanın etkisi ile yola savruldu. Bayram Güngör olay yerinde hayatını kaybederken P.C.S yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye ambulans ile sevk etti. Hayatını kaybeden gencin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi için morga kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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