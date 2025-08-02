Aydın'da Motosiklet Kazalarında Artış: İki Kazada 2 Yaralı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde motosiklet kazaları endişe verici boyutlara ulaştı. Sadece bir gün içerisinde meydana gelen iki ayrı kazada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Motosiklet sayısın otomobil sayısını geçtiği Aydın'da, her geçen artan motosiklet kazaları da endişe vermeye başladı. Bozdoğan ilçesinde gün içinde meydana gelen motosiklet kazasında ise 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İlk kaza ilçe merkezinde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet hurdaya dönerken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Otomobilde de maddi hasar oluştu. Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler, yaralıya ayakta müdahale etti.

Günün ikinci ve daha ciddi kazası ise Bozdoğan-Nazilli karayolu Ziyaretli mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre A.E. isimli genç sürücü, kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğuöğrenildi. Kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN