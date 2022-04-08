Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru yaralandı.

Kaza, Efeler İlçesi Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.G. idaresindeki 09 ABE 333 plakalı motosiklet ile E.A.K. idaresindeki 09 AFE 334 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücü F.G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yaralı motosiklet sürücüsü F.G.'nin polis memuru olduğu öğrenildi. - AYDIN