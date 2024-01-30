Aydın'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde üç adet motosiklet hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edilen iki şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde Karaçay ve Çapahasan Mahallelerinden 3 adet motosikletin çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.E. ve O.K. isimli şüpheliler tespit edilerek, ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN