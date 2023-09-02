Aydın'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, motosiklet hırsızını kıskıvrak yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, motosiklet hırsızını kıskıvrak yakaladı.
Olay, Germencik ilçesi Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ekipler, devriye esnasında şüpheli bir motosikleti durdurdu. Yaptıkları sorgulamada, motosikletin çalıntı olduğunu tespit eden ekipler, şüpheli M.E.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa