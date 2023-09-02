Aydın'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, motosiklet hırsızını kıskıvrak yakaladı.

Olay, Germencik ilçesi Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ekipler, devriye esnasında şüpheli bir motosikleti durdurdu. Yaptıkları sorgulamada, motosikletin çalıntı olduğunu tespit eden ekipler, şüpheli M.E.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi. - AYDIN