Aydın'da Motosiklet Denetimleri: 2 Bin 66 Araç Kontrol Edildi

Aydın'da Motosiklet Denetimleri: 2 Bin 66 Araç Kontrol Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 066 motosiklet kontrol edildi, 155 sürücüye ceza kesildi ve 16 motosiklet trafikten men edildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2 bin 66 motosiklet kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Trafik Jandarması tarafından motosiklet kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralamaları en aza indirmek ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla Aydın genelinde iki periyot halinde motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 2 bin 066 motosiklet kontrol edilirken, 155 sürücüye cezai işlem uygulandı, 16 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca uygulamada 100 yol kullanıcısına eğitim verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ege ve Akdeniz'e alternatif tatil cenneti: Enez

Kışın 4 bin, yazın 120 bin nüfus! Tatilcilerin yeni gözdesi oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla

Eski dostlar kanlı bıçaklı oldu! Son hamle Elon Musk'tan geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.