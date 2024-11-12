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Aydın'da Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Aydın'da Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 47 yaşındaki Gültekin Giray yaşamını yitirirken, 27 yaşındaki A.Ç. ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Yavuzköy Mahallesi'nde akşam saatlerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gültekin Giray (47) idaresindeki motosiklet ile karşı istikametten gelen A.Ç. (27) yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 2 sürücüsü de devrilen motosikletlerden düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Giray'ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, A.Ç. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınana A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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