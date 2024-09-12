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Aydın'da mısır tarlasına uyuşturucu eken şüpheli yakalandı

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından mısır tarlasına uyuşturucu eken şüpheli yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde mısır tarlasına uyuşturucu eken şüpheli jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanırken, ikametinde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imali, ticareti ve kullanımına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre İncirliova ilçesinde Y.İ. isimli şüpheli şahsın mısır tarlasına uyuşturucu ektiği tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, yapılan baskınla şüpheli Y.İ.'yi kıskıvrak yakaladı. Şahsın ikametinde ve mısır tarlasında uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramalarda ise 350 gram kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi, 80 adet kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Y.İ. hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İncirliova Jandarma Gözaltı 3-sayfa Güncel Mısır

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