Aydın'da Mirasçıların Şikayetiyle Hırsızlar Yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde vefat eden bir kişinin evine giren hırsızlar, mirasçıların şikayetiyle jandarma tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, Koçarlı ilçesi Halilbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vefat etmiş bir vatandaşın boş durumunda bulunan ikametinin dış giriş kapısının açık olduğu ve içerinin karıştırıldığını fark eden mirasçıları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri yapılan detaylı araştırma sonucu 3 adet bakır kazan, 5 adet bakır yemek tabaklarının S.Y. ve M.Ş. isimli 2 şüpheli tarafından çalındığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN