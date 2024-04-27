Aydın'da Minibüs Kazasında Hayatını Kaybeden Kişi Kim?

Aydın'ın Köşk ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden kişinin Güngören Doruk Özer (15) olduğu öğrenildi.

Kaza, Başçayır ile Yaka Mahallesi arasındaki yol üzerinde Karadut mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 09 AAP 977 plakalı minibüs, uçurumdan yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Efeler 09 SFK takım otobüsü şoförü Gürol Özer'in oğlu Güngören Doruk Özer hayatını kaybetti. Yaralı bir kişi ise bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Efeler 09 SFK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takım otobüsümüzün şoförü Gürol Özer'in değerli evladı, kardeşimiz Güngören Doruk Özer geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Doruk'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi. - AYDIN