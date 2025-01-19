Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkes başladı

Dünyanın beklediği haber geldi! İlk adım saat 17.00'de atılacak
Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

Ateşkes sonrası dikkat çeken görüntü
Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti

Kabinede ateşkes depremi! İlk istifa geldi
Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı

Sınırda dikkat çeken hareketlilik! Askeri konvoy böyle görüntülendi

Aydın'da Mikro İHA ile Hava Destekli Trafik Denetimi: 70 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Aydın'da Mikro İHA ile Hava Destekli Trafik Denetimi: 70 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen mikro İHA destekli trafik denetiminde, kurallara uymayan 60 sürücüye toplamda 70 bin 652 TL ceza uygulandı. Denetimlerde 170 araç ve 154 şahıs kontrol edildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından mikro İHA ile hava destekli trafik denetimi gerçekleştirilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 60 sürücüye 70 bin 652 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın'da jandarma trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Didim İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ve Asayiş Timlerince iki periyot halinde Didim ilçesinde Mikro İHA ile havadan trafik denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Denetimde; 170 araç, 154 şahıs kontrol edildi. 60 sürücüye 70 bin 652 TL cezai işlem uygulanırken, 22 araç trafikten men edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar
img

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
img

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü
Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe

"Yakın zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali yüksek"
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
İrem Derici'nin 'evlilik şartı' şaşkına çevirdi

İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi
Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti

Borsada işlem gören dev şirket iflas etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.