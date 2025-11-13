Aydın'da Merdiven Kazası: Uğur Çiçekliyurt Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki katlı evin merdivenlerinden düşen Uğur Çiçekliyurt (55), hayatını kaybetti.

Olay, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi 1797 Sokak üzerindeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi ile birlikte yaşayan 55 yaşındaki Uğur Çiçekliyurt, henüz bilinmeyen bir nedenle evin içerisinde bulunan merdivenlerden dengesini kaybederek düştü. Anne Çiçekliyurt, oğlunun merdivenlerin önünde yerde hareketsiz bir şekilde yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri Çiçekliyurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çiçekliyurt'un ani ölümü ailesini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN