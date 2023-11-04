Aydın'da Menderes Köprüsü'nde Ölü Bulunan Kadının Kimliği Belirsiz

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2 çocuk annesi kadın, Menderes Köprüsü'nde ölü olarak bulundu.

Olay, Buharkent ilçesi Menderes Mahallesi İstasyon mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşamüzeri Savcıllı Mahallesi'ndeki evinden ilçe merkezinde işi olduğunu söyleyerek çıkan 2 çocuk annesi Ulviye Öztürk, bir daha geri dönmedi. Akşam saatlerinde eve dönmeyen kızlarından endişelenen ailesi, genç kadını aramaya başladı. Sabah saatlerinde Menderes Köprüsü mevkiinde, yoldan geçen vatandaşlar genç kadının cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kadının ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, Öztürk'ün kesin ölümü yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. - AYDIN