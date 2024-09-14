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Aydın'da Mangal Keyfi İtfaiyeyi Harekete Geçirdi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir siyasi partiye ait binanın yakınında mangal yapılırken çıkan dumanlar itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Mangalın, siyasi partiye bağlı bir vakfın başkanı ve arkadaşları tarafından yapıldığı öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde mangal keyfi itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler olay yerine gittiklerinde dumanların mangaldan çıktığını görünce rahat nefes aldı.

Yağçılar içi çarşısı girişinde bulunan bir siyasi partinin il binası ve Kapalı Çarşı'nın üstünden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatıya çıktıklarında bir mangalın ve çevresindeki malzemelerin yandığını gördü. İtfaiye ekipleri, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek söndürdü.

Mangalı bir siyasi partiye yakınlığı ile bilinen eğitim kültür vakfının başkanlığını yapan H.K. ve arkadaşlarının yaktığı öğrenildi. Yangın alanına çıkan basın mensupları kendisini başkan olarak tanıtan kişi ile sözlü tartışma yaşadı. Bunun üzerine başkan H.K.'da, basın mensuplarının çektiği fotoğrafları silmesini ve olayın haber yapılmaması konusunda talimat verircesine basın mensuplarına tepki gösterdi. Mangal sefası yarım kalan Başkan H.K, gazetecinin bilgilerini aldıktan sonra arkadaşları ile birlikte olay yerinden ayrıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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