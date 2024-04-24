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Aydın'da Maden Ocağından 4,5 Ton Kuvars Çalan Şahıslar Yakalandı

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Aydın'ın Çine ilçesinde bir maden ocağından çalınan 4,5 ton öğütülmüş kuvars taşıyla ilgili şahıslar yakalandı. Şüphelilere trafik cezası uygulanırken, çalınan malzemeler işletme yetkililerine teslim edildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde bir maden ocağından 4,5 ton öğütülmüş kuvars çalan şahıslar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Topçam Mahallesi Karıncalı mevkiinde bulunan bir maden şirketine ait ocak içerisinden yaklaşık 4 bin 500 kilogram öğütülmüş kuvars taşının kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalındığı ihbar edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu aynı gün maden sahası içerisinde C.Ç.C isimli şüphelinin kullandığı kamyon kasasında yaklaşık 500 kilogram öğütülmüş kuvars taşı ele geçirildi. Ocakta kamyona yükleme yapan kepçe operatörü M.C.Ö isimli şahıs traktör üzerinde yakalandı .2 şüphelinin hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Her iki şüpheliye 62 bin 500 TL Trafik İdari Para Cezası uygulandı. Kamyon üzerindeki maden, işletme yetkililerine teslim edilirken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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