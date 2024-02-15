Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Limon Posası Kazasında 1 Ölü, 11 Yaralı

Güncelleme:

Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonun dorsesinden dökülen limon posasının yolu kayganlaştırması sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin ölümüne ve 11 kişinin yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen kamyonun şoförü tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonun dorsesinden dökülen limon posasının yolu kayganlaştırması sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin ölümüne ve 11 kişinin yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen kamyonun şoförü sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Aydın-Muğla karayolu Menderes Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saim K. idaresindeki 45 AHK 757 plakalı kamyondan dökülen limon posası ile yolun kayganlaşması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Biri şehir içi otobüsü olmak üzere 6 aracın karıştığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Alpaslan Özyılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kamyon şoförü tutuklandı

Zincirleme trafik kazasına neden olduğu ileri sürülen 45 AHK 757 plakalı kamyonun şoförü Saim K., olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Saim K., adliyeye sevk edildi. Saim K., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Efeler Aydın Tutuklama Ölüm Yaralanma Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 15 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 16 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Şule Yüksel kimdir? Öğretmen Şule Yüksel neden gündemde, olayı ne? Muhtarlık seçimleri ne zaman 2024? Muhtarlık seçimleri hangi tarihte yapılacak? Can Kılıç Solmaz kimdir? Defne Joy Foster'in oğlu kim? İşte son hali! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? LGS 2024 ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİ YAYINLANDI MI? LGS sayısal - sözel soru ve çözümleri nerede? TIKLA ÖĞREN! Samsun belediyesi hangi parti? Samsun belediye başkanı hangi partiden seçildi? Playstation 5 ne zaman çıktı? Playstation 5 hangi tarihte, ne zaman tanıtıldı? Bugün voleybol maçı var mı? 15 Şubat kimin voleybol maçı var? Bugün hangi voleybol maçı var? Teknofest başvuru son gün ne zaman? Teknofest başvuru ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Teknofest kategorileri nelerdir? Ali Atay eşi Hazal Kaya'dan neden korkuyor? "Hazal'dan korkuyorum çünkü…" Melike İpek Yalova kimdir? Melike İpek estetiksiz hali nasıl, kaç yaşında? YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI: YÖKDİL Sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? YÖKDİL Sınav giriş belgesi açıldı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title