Aydın'da Limon Posası Kazası: 1 Ölü, 11 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonun dorsesinden dökülen limon posasının yolu kayganlaştırması sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin ölümüne ve 11 kişinin yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen kamyonun şoförü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Aydın-Muğla karayolu Menderes Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saim K. idaresindeki 45 AHK 757 plakalı kamyondan dökülen limon posası ile yolun kayganlaşması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Biri şehir içi otobüsü olmak üzere 6 aracın karıştığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Alpaslan Özyılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kamyon şoförü adliyeye sevk edildi

Zincirleme trafik kazasına neden olduğu ileri sürülen 45 AHK 757 plakalı kamyonun şoförü Saim K., olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Saim K., adliyeye sevk edildi. Saim K., kaza sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada limon posalarının yola döküldüğünü fark etmediğini iddia etmişti. - AYDIN