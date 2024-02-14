Aydın'da Limon Posası Kazası: 1 Ölü, 11 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kamyonun dorsesinden dökülen limon posasının yolu kayganlaştırması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Aydın Muğla karayolu Menderes Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde seyreden Saim K. idaresindeki 45 AHK 757 plakalı kamyondan limon posası dökülerek yolun kayganlaşması sonrasında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Biri şehir içi otobüsü olmak üzere 6 aracın karıştığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Alpaslan Özyılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım sağlanamazken, araçların kaza yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım tekrar sağlandı.

"Araçlar selektör yapınca durdum"

Muğla'nın Yatağan ilçesinden yüklediği limon posasını taşıyan kamyon şoförü Saim K., "İlk başta döküldüğünü fark etmedim. Kapak açılmış. Yani çivileri atmış, haberim yoktu. Gece karanlık olduğu için arkadan gelen araç selektör yapınca hemen durdum, fark ettim. Emniyeti aradım. Bilgi verdim durum hakkında" diye konuştu. Kamyon şoförü, jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN