Aydın'da limon posalarının neden olduğu zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir tırın dorsesinden yola dökülen limon posalarının neden olduğu zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Aydın Muğla karayolu Menederes Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolu üzerinde seyreden bir tırın dorsesinden yola dökülen limon posası aynı istikamette ilerleyen araçların kayganlaşan yolda kazaya karışmasına yol açtı. Kazada 5 araç birbirine girerken ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tek taraflı kapandı. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Kazaya sebep olan tır ise durdurularak Jandarma ekiplerine teslim edildi. - AYDIN