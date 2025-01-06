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Aydın'da Lastiği Patlayan Kamyonet Devrildi

Aydın'da Lastiği Patlayan Kamyonet Devrildi
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde lastiği patlayan bir kamyonet yol kenarına devrildi. Kazada araçtaki herkes hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde lastiği patlayan araç yol kenarına devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın İncirliova ilçesindeki Acarlar Sebze Hali'nden yüklenen ürünleri taşıyan 20 AES 217 plakalı kamyonet, Buharkent Ortakçı Mahallesi Meryemoğlu mevkii Aydın-Denizli karayolu üzerinde lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisindekiler kazayı hafif şekilde atlatırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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