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Aydın'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor

Aydın'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor
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Meteoroloji, Aydın genelinde bu gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Aydın'da gece saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Aydın il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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