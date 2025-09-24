Aydın'da Kurşunlama Olayının Son Şüphelisi Erzurum'da Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde üç farklı tarihte kurşunlanan spor salonu olayına ilişkin aranan son şüpheli Y.G., Erzurum'da yakalanarak Aydın'a getirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Efeler ilçesinde 21 ve 23 Ağustos ile 2 Eylül tarihlerinde aynı spor salonunun farklı şubeleri kurşunlanmıştı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 9 şüpheli belirlendi, bunlardan 5'i daha önce tutuklanmıştı.

Firari olarak aranan Y.G.'nin Erzurum'da olduğu tespit edildi. Yakalanarak Aydın'a getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "yağma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Y.G., tutuklama kararının açıklanmasının ardından duruşma salonunda gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi. Olayla ilgili tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. - AYDIN