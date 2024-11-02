Aydın'da Kumar ve Yasadışı Bahis Operasyonu: 3,957 Kişi Sorgulandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasadışı bahis üzerine gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında 3,957 şahsı sorguladı, aranan 1 kişi yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından kumar, tombala, oyun makinaları ve yasadışı bahis kapsamında yapılan huzur ve güven uygulamasında 3 bin 957 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı.
Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca; kumar, tombala, oyun makinaları ve yasadışı bahse yönelik 68 unsur ve 291 personelin katılımı ile bölgesel huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında; 163 umuma açık yer ve 10 dernek ve kooperatif kontrol edildi. 3 bin 957 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı. - AYDIN