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Aydın'da Kum Yüklü Traktör Devrildi: 1'i Ağır 2 Yaralı

Aydın'da Kum Yüklü Traktör Devrildi: 1'i Ağır 2 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kum yüklü traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralanırken, bir yolcu da yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kum yüklü traktörün virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, kırsal Danişment Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 03 RF 829 plakalı kum yüklü traktörün yokuş aşağı indiği esnada aşırı yük sebebiyle iddiaya göre freni tutmadı. Hızlanan traktör virajı alamayarak, yol kenarına savruldu. Yol kenarındaki yükseltiye çarpan traktör, devrildi. Kazada sürücü H.Ç. traktörün altında kalarak ağır yaralanırken, yolcu konumunda bulunan Y.E.Ç. de yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, traktör altında kalan H.Ç.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Traktör sürücüsü H.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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