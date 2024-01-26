Aydın'da kum yüklü tırın dorsesi yolda devrildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkan kum yüklü tırın dorsesi anayola devrildi, yol uzun süre trafiğe kapandı.

Kaza, Köşk ilçesi Kızılcayer Mahallesi yakınlarında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başçayır istikametinden Köşk istikametine doğru seyir halinde olan 09 AKY 351 plakalı kum yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tırın dorsesi anayola devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, dökülen kum sebebiyle yol, trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri bölgede trafik güvenliğini sağlarken, tırın kaldırılması ve kumların temizlenmesi için çalışmalar sürüyor. - AYDIN